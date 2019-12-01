Emma Rivera destaca avance democrático en el Congreso y convoca a ciudadanía de Zitácuaro a su informe legislativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 20:18:44

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- La diputada local por el distrito 13 de Zitácuaro y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, asistió al informe legislativo de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, donde destacó que se cumple con un ejercicio democrático y de cercanía con la ciudadanía.

Rivera Camacho informó que en los primeros minutos de este 15 de septiembre dará inicio el segundo año legislativo en el Congreso del Estado.

En esa misma sesión se tomará protesta a 109 funcionarios del nuevo Poder Judicial, quienes comenzarán funciones con el compromiso de fortalecer la transformación de Michoacán.

Finalmente, la legisladora hizo una invitación al pueblo de Michoacán, en especial a la ciudadanía del distrito 13, para asistir a su informe legislativo este sábado 20 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en la Plaza Cívica Benito Juárez de Zitácuaro, donde rendirá cuentas de su labor parlamentaria.