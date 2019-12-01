Emma Rivera celebra la renovación democrática del Poder Judicial en Michoacán

Morelia, Michoacán; 15 de septiembre de 2025.- La Diputada Local Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales asistió a la sesión con la que se da inicio al segundo año legislativo de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en la que celebró la renovación que se dio al Poder Judicial de Michoacán.

Durante la sesión, se tomó protesta constitucional a 109 nuevas personas juzgadoras, entre jueces, juezas, magistradas y magistrados del Poder Judicial de Michoacán, en un hecho histórico que marca un hito en la impartición de justicia en la entidad.

Al respecto, la legisladora morenista destacó que, "Hoy se consolida la reforma judicial. Así como la Suprema Corte de Justicia tomó protesta en la Ciudad de México, en Michoacán también se renueva el Poder Judicial. A partir de hoy contaremos con un poder judicial democrático, elegido por el voto popular, que responderá a los intereses de justicia que el pueblo de México demanda."

Emma Rivera Camacho reafirmó su compromiso con la transparencia, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas que garanticen la legalidad y los derechos de todas y todos los michoacanos.