Emma Rivera celebra la renovación democrática del Poder Judicial en Michoacán

Emma Rivera celebra la renovación democrática del Poder Judicial en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 18:28:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 15 de septiembre de 2025.- La Diputada Local Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales asistió a la sesión con la que se da inicio al segundo año legislativo de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en la que celebró la renovación que se dio al Poder Judicial de Michoacán. 

Durante la sesión, se tomó protesta constitucional a 109 nuevas personas juzgadoras, entre jueces, juezas, magistradas y magistrados del Poder Judicial de Michoacán, en un hecho histórico que marca un hito en la impartición de justicia en la entidad.

Al respecto, la legisladora morenista destacó que, "Hoy se consolida la reforma judicial. Así como la Suprema Corte de Justicia tomó protesta en la Ciudad de México, en Michoacán también se renueva el Poder Judicial. A partir de hoy contaremos con un poder judicial democrático, elegido por el voto popular, que responderá a los intereses de justicia que el pueblo de México demanda."

Emma Rivera Camacho reafirmó su compromiso con la transparencia, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas que garanticen la legalidad y los derechos de todas y todos los michoacanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Dictan sentencia de 16 años de prisión a Lorenzo Antonio “N”; culpable de abuso sexual en contra de una menor de edad
Más información de la categoria
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
91 por ciento de egresados de Medicina de la UMSNH acreditan examen EGEL con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio
Activo operativo para localizar a los responsables del homicidio de un policía en Uruapan, Michoacán: SSP
El fantasma del VIH regresa con fuerza: más de 12 mil mexicanos infectados en los últimos nueve meses.
Comentarios