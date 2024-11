Emite Gobierno de Quiroga convocatoria para Comisario o Comisaria del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Quiroga, Michoacán, a 26 de noviembre de 2024. – El Ayuntamiento de Quiroga, a través de un acuerdo de Cabildo, convoca a las y los ciudadanos del municipio, en pleno ejercicio de sus derechos, a participar en el proceso de selección para ocupar el cargo honorífico de Comisario o Comisaria del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Quiroga.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, explicó que el objetivo de esta convocatoria es permitir la participación ciudadana en la designación de un puesto clave para el desarrollo del municipio, promoviendo un proceso transparente e inclusivo que refleje el compromiso del gobierno local con la equidad y el bienestar de todo el municipio.

Para esto, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano o ciudadana michoacano en pleno ejercicio de sus derechos.

2. No haber sido declarado en quiebra fraudulenta ni condenado por delitos graves, como malversación de fondos públicos o fraude.

3. Tener formación profesional en áreas contables, jurídicas, económicas, administrativas o afines, así como experiencia laboral en alguna de estas disciplinas.

4. No ser cónyuge, concubinario/a ni pariente en línea recta o colateral hasta el segundo grado de la presidenta o presidente municipal, regidoras o regidores, o síndico/a del municipio.

5. Contar con carta de no antecedentes penales expedida por la autoridad competente.

6. No haber sido condenado por delitos dolosos.

7. Cumplir con cualquier otro requisito establecido en las disposiciones legales aplicables.

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio, carta de residencia y vecindad, CURP, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Constancia de no inhabilitación para ocupar cargos en el servicio público, Carta de antecedentes no penales, Currículum vitae actualizado, entre otros más.

La documentación deberá ser entregada personalmente en las oficinas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Quiroga, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

La alcaldesa dijo que una vez cerrado el periodo de registro de aspirantes, las solicitudes serán entregadas al Consejo Municipal, compuesto por las regidoras y regidores, así como tres ciudadanos designados, quienes tendrán un plazo de 30 días para evaluar las propuestas y seleccionar un máximo de seis aspirantes, considerando el criterio de paridad de género.

La lista de los seleccionados será enviada a la presidenta municipal dentro de los cinco días posteriores.

A partir de esa lista, la presidenta municipal tendrá hasta cinco días para conformar una terna final, también respetando la paridad de género, que será presentada al Cabildo para su aprobación. La elección del Comisario o Comisaria se llevará a cabo en un plazo no mayor a ocho días mediante votación de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo.

Este proceso, transparente y democrático, busca garantizar que la persona seleccionada para el cargo de Comisario o Comisaria del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Quiroga sea la más capacitada y representativa de los intereses de la comunidad, para contribuir al desarrollo y bienestar del municipio.

El Ayuntamiento de Quiroga reafirma su compromiso con la inclusión y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que impactan directamente en su calidad de vida.