El Verde Michoacán crece en militancia y cumple compromisos donde gobierna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 11:43:37

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán avanza con paso firme en su consolidación, logrando un crecimiento sostenido en su militancia y reafirmando su compromiso con la ciudadanía en los municipios donde tiene responsabilidad de gobierno.

En febrero de este año, el Verde Michoacán se trazó la meta de alcanzar 60 mil afiliaciones; sin embargo, hoy registra ya 80,200 ciudadanas y ciudadanos afiliados en la aplicación Apoyo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral (INE), y se prevé cerrar con más de 90 mil, lo que representa un crecimiento 50% superior a la meta original.

El dirigente estatal del Verde, Ernesto Núñez Aguilar, destacó que la confianza ciudadana se gana con hechos y resultados:

“El Verde en Michoacán está creciendo porque estamos cumpliendo con hechos, no con palabras. Donde gobernamos damos resultados y eso genera confianza. Hoy tenemos más de 80 mil afiliados y vamos por la meta de 92 mil, lo que demuestra que la ciudadanía ve en el Verde una opción seria, responsable y cercana a la gente”.

En materia de estructura, el Verde Michoacán cuenta con 78 comités municipales en operación, lo que fortalece la presencia del partido en gran parte del estado. Además, se consolida la organización interna con 24 secretarías estatales, 7 coordinaciones territoriales y 17 delegados políticos estatales.

Al respecto, el secretario de Organización del PVEM Michoacán, Fernando Chagolla, resaltó la importancia de este crecimiento estructural:

“El crecimiento de nuestra militancia y el fortalecimiento de la estructura territorial son señales claras de que el Verde avanza con rumbo firme. Con 78 comités municipales activos, estamos consolidando una organización que permitirá seguir cumpliendo los compromisos con las y los michoacanos”.

Con estos avances, el Partido Verde refrenda su compromiso de seguir consolidándose como una alternativa política seria, responsable y con resultados para Michoacán.