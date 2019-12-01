El PT respalda reformas clave en seguridad y justicia: extorsión y Guardia Nacional

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán aprobó las reformas constitucionales en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional y en materia de extorsión, con el objetivo de fortalecer el marco legal en materia de seguridad y justicia.

Con la aprobación de las modificaciones relacionadas con la extorsión, se dota a las fiscalías, policías y jueces de un marco normativo más sólido que permitirá mejorar los procesos de investigación y sanción de este delito, al tiempo de garantizar la protección a víctimas y testigos. De esta manera, se asegura que la acción del Estado sea eficiente, coordinada y técnicamente sustentable.

En tanto, las reformas para la ratificación de grados en mandos de la Guardia Nacional buscan consolidar una institución sólida, confiable y con mandos legitimados, lo que será posible a partir de que sus nombramientos cuenten con el respaldo del Senado de la República. Este mecanismo garantiza que cada decisión en materia de seguridad tenga un sustento político, social y jurídico.

Al respecto, el coordinador del GPPT, diputado Reyes Galindo Pedraza, señaló: “Con estas reformas damos pasos firmes para que el pueblo tenga instituciones de seguridad más sólidas y confiables, y para que se combata con mayor eficacia un delito tan dañino como la extorsión, que lastima a las familias y a los sectores productivos”.

El legislador puntualizó que la aprobación de ambas reformas ratifica el compromiso del PT de trabajar por el bienestar del pueblo, fortaleciendo los principios de la Cuarta Transformación en materia de seguridad y justicia social. “El PT seguirá siendo la voz firme en el Congreso para que se tomen decisiones que protejan a la gente y no a intereses particulares”, subrayó.

El GPPT, integrado por los diputados Diana Espinoza Mercado, Hugo Rangel Vargas, Vicente Gómez Núñez, Baltazar Gaona García y coordinado por Reyes Galindo Pedraza, refrendó que la agenda legislativa del Partido del Trabajo siempre tendrá como prioridad la defensa de los intereses de las y los michoacanos.