El PT quiere ser la segunda fuerza política en Michoacán: dirigente

Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2025.- El Partido del Trabajo (PT) tiene en la mira convertirse en la segunda fuerza partidista en la entidad para el 2027, según expuso el dirigente estatal petista, Reginaldo Sandoval Flores.



También buscan ser el instituto político más sólido del ala de la izquierda. Dije que esto es posible gracias a dos factores.



El primero es, según Sandoval Flores, que el PT no ha sido infectado por la corrupción como a otros partidos en Michoacán, a los cuales describió como entidades que están en proceso de “descomposición”.



En el caso de Morena, dijo que está “saturado” por la llegada de ex militantes de otros partidos, sobretodo del PRD y del PRI.



Actualmente, el PT PT cuenta con 70 mil afiliados en Michoacán, una base que buscarán ampliar y que, dijo, no competirá con la que ya arrancó Morena en Michoacán con miras a las elecciones del 2027. Argumentó que si bien son aliados, también son independientes en su organización.