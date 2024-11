El próximo año podría darse Plan de Rescate a los Pueblos Indígenas de Michoacán: INPI

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2024.- Sería el próximo año cuando se pueda consolidar el Plan de Rescate a los Pueblos Indígenas de Michoacán desde la federación, adelantó Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); para ello, le pidió públicamente al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, que firme un convenio específico de colaboración para responder al reclamo de justicia de las comunidades indígenas.

En el marco de la firma y presentación de la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Indígena de Michoacán, el funcionario federal celebró que esta es la primera entidad en armonizar su constitución local en virtud de la reforma al artículo segundo de la constitución y subrayó que el Congreso del Estado tendrá la alta posibilidad de enmendar acciones en materia de pueblos indígenas.

En el evento, Regino Montes recordó que el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió la iniciativa de reforma en lo relativo a pueblos indígenas el pasado 05 de febrero, pero puntualizó que no se hizo antes porque no se contaba con mayoría en las cámaras (alta y baja) para lograr dicha reforma constitucional.

Enfatizó que el día 29 de septiembre se declaró la procedencia de esta reforma constitucional en el Congreso de la Unión y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el último día de gobierno de López Obrador. Se trata de una reforma que tiene como contenido fundamental el reconocimiento a las comunidades indígenas y afromexicanas para que sean sujetos titulares de derechos, con atribuciones y competencias públicas.

"Consecuentemente la definición de un conjunto de derechos en virtud de su libre determinación y autonomía, en particular el reconocimiento de sus formas de gobierno", dijo Regino Montes y expuso que en la reforma federal se creó un apartado para proteger a las mujeres, indígenas y afromexicanas, así como a las infancias y adolescencias.

Entre los pendientes que se tienen, es que para el día 10 de diciembre la Reforma Constitucional deberá ser publicada en las más de 60 lenguas originarias; se deben armonizar las leyes secundarias en lo federal y para esto hay un conjunto de 50 disposiciones, entonces en una primera etapa se reformará 20; otro tema es la asignación de presupuesto directo para comunidades indígenas y afromexicanas.