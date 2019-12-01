El PRI reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de Michoacán en el inicio del periodo legislativo

El PRI reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de Michoacán en el inicio del periodo legislativo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:23:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.– En la apertura  del segundo año legislativo, Adriana Campos Huirache, diputada  del Partido Revolucionario Institucional  reafirmó el compromiso de su partido con la seguridad, la paz y el bienestar de todos los michoacanos.

La legisladora destacó la importancia de atender las demandas de la población en materia de seguridad, libertad y acceso a servicios básicos como educación y salud.
Asimismo, se comprometió a impulsar iniciativas para proteger a las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y los migrantes.

La representante de la bancada del  PRI subrayó la necesidad de legislar con responsabilidad y conciencia, buscando acuerdos y respetando la pluralidad de opiniones.

Anticipó que el PRI trabajará para que el próximo presupuesto estatal refleje una distribución justa y equitativa de los recursos, atendiendo las prioridades de la sociedad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en un velorio de Zamora, Michoacán deja una mujer muerta y tres heridos
Zinapécuaro, Uruapan, Peribán y Tocumbo, los municipios que decidieron suspender las Fiestas Patrias por inseguridad en Michoacán
Atacan con bombas molotov vivienda en Uruapan, Michoacán; solo daños materiales
Confirman captura de secretario de Jiquilpan ligado a videos del “Ejército Purépecha” de Michoacán, y tres falsos policías que buscan rescatarlo
Más información de la categoria
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red criminal en Paraguay
Se esperan lluvias intensas en al menos 8 estados
Confirman captura de secretario de Jiquilpan ligado a videos del “Ejército Purépecha” de Michoacán, y tres falsos policías que buscan rescatarlo
A punta de pistola roban camioneta a la exdiputada Brenda Fraga en Uruapan, Michoacán
Comentarios