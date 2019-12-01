El PRI reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de Michoacán en el inicio del periodo legislativo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:23:28

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.– En la apertura del segundo año legislativo, Adriana Campos Huirache, diputada del Partido Revolucionario Institucional reafirmó el compromiso de su partido con la seguridad, la paz y el bienestar de todos los michoacanos.

La legisladora destacó la importancia de atender las demandas de la población en materia de seguridad, libertad y acceso a servicios básicos como educación y salud.

Asimismo, se comprometió a impulsar iniciativas para proteger a las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y los migrantes.

La representante de la bancada del PRI subrayó la necesidad de legislar con responsabilidad y conciencia, buscando acuerdos y respetando la pluralidad de opiniones.

Anticipó que el PRI trabajará para que el próximo presupuesto estatal refleje una distribución justa y equitativa de los recursos, atendiendo las prioridades de la sociedad.