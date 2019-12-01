El Plan B es un distractor del gobierno para no hablar de inseguridad: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., a 14 de marzo de 2026.- El ‘Plan B’ es un distractor total del oficialismo para no hablar de inseguridad y de temas trascendentales que le duelen al país y los cuales no quiere ni tocar el gobierno morenista, advirtió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, luego de llamar a los cenopistas a salir a la calle para debatir y evidenciar errores del oficialismo.

“Ese ‘Plan B’ o esa presentación de ‘Plan B’ describe en cuerpo entero el nivel de hipocresía de Morena, el nivel de hipocresía de nuestro gobierno. Cuando un gobierno no tiene la capacidad de resolver los grandes problemas que afectan a la nación, ¿qué es lo que hace?, generar problemas, generar conflictos, generar distractores”, señaló.

Durante la toma de protesta a las y los integrantes de la estructura de la CNOP Michoacán, afirmó que no se debe dejar de lado exigencias de la sociedad como la seguridad, la salud, ni olvidar la corrupción de integrantes de Morena en temas como el huachicol fiscal, La Barredora o el Tren Interoceánico, porque justo es eso lo que buscan desde Palacio Nacional.

“Nosotros tenemos una obligación, salir a las calles y debatir o que tengamos que debatir y hablar de este y otros temas. Tenemos todos los elementos para demostrar cómo el PRI creó las instituciones, cómo el PRI sí avanzó en la consolidación de un sistema de salud de primera que hoy están destruyendo”, dijo.

Por su parte, la diputada federal y secretaria general de la CNOP a nivel nacional, Fuensanta Guerrero Esquivel, envió un mensaje a quienes hoy conforman la Confederación en el estado y los invitó a trabajar por el bien del partido.

“La CNOP Michoacán comienza un nuevo ciclo con una mujer trabajadora, inteligente y valiente, Yanitzi Palomo, junto con ella están todas y todos ustedes, su estructura estatal que día a día fortalecen a nuestro sector. Estoy segura que con trabajo en equipo y mucha conciencia lograremos resultados a favor de las causas de nuestro país”, dijo.

Yanitzi Palomo, la dirigente estatal de este organismo priista, refrendó su trabajo a favor de la CNOP y del PRI, por ello, conjuntó a un grupo de mujeres y hombres leales al partido y con labor a favor de distintos sectores.

“Este es un grupo de muchas disciplinas, doctores, ingenieros civiles, de mercados, profesores, comunicación, mujeres, es muy amplio y la verdad que algo que tenemos todos en común aquí es que tenemos la camiseta bien puesta. Y hoy venimos a refrendarle que estamos aquí para trabajar”, afirmó.

Memo Valencia aseguró que el PRI siempre ha sido un partido cercano a las causas de la sociedad, que no se queda callado ante las injusticias, que alza la voz por los que no tienen voz y que va a donde nadie se atreve a ir.

“Vayamos a trabajar, a hacer lo que nos corresponde, son líderes. Hoy están en un comité muy importante como es la Confederación Popular de nuestro partido. Hay que hacer de esa calidad de líder y hablar con nuestra gente, que generen conciencia y tengan la certeza, amigas y amigos, de que vamos a ganar”, mencionó.

Finalmente, se presentó la Campaña de Captación de Medicamentos para beneficiar a personas de escasos recursos.

Acompañaron la toma de protesta, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; así como el diputado local, Santiago Sánchez Bautista.