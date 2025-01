El plan 2050 de Querétaro, ejemplo frente a retos de nueva presidencia en EU

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2025.- En conferencia de prensa conjunta, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango, y el senador por Querétaro, Agustín Dorantes, advirtieron que, desde todos los frentes panistas, brindarán su respaldo al estado mexicano para defender la soberanía nacional frente a las decisiones que adopte la nueva presidencia de los Estados Unidos y que puedan afectar la economía y desarrollo de México.

Agustín Dorantes dijo que México debe tener un rumbo claro para atender la crisis que puedan provocar las políticas migratorias, económicas y de seguridad de Donald Trump, pero sí advirtió también que, como se ha hecho en Querétaro con el recién anunciado Plan 2050 del gobernador Mauricio Kuri, a nivel nacional se debe planear y atender los principales retos internos, como son la generación y abasto suficiente de energía eléctrica, incrementar el presupuesto para la salud, educación de calidad e innovación, contar con infraestructura suficiente, y brindar certeza jurídica para la población y las inversiones.

“Querétaro es un ejemplo de lo que México necesita, un estado unido, fuerte, resiliente y con visión; en un mundo donde el proteccionismo y el discurso de odio crecen, es un ejemplo de cómo se deben construir puentes en lugar de forjar muros, sin duda Querétaro enfrentará retos muy importantes debido a su éxito. Si no estamos resolviendo los problemas del futuro hoy, si no estamos trabajando como lo está haciendo el gobernador Mauricio Kuri a través de Agua para Todos, la presa del Batán, para la reutilización del agua y garantizar el suministro de energía eléctrica, si no pensamos en seguir formando jóvenes que aprovechen la ciencia y el conocimiento, vamos a dejar de utilizar todas las herramientas que se están creando y que pueden cambiarle la vida a las y los queretanos. En suma, sin duda tener un referente a largo plazo, construir un objetivo común para lograr el bien común es un ejercicio inédito de avanzada”.

El dirigente estatal del PAN, Martín Arango, reconoció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri y de la Secretaría de Planeación, encabezada por Antonio Rangel, por la presentación del Plan Querétaro 2050, al destacar que esta propuesta va más allá de lo inmediato, ya que está pensada en las siguientes generaciones, con una visión de innovación y sostenibilidad que construya un futuro sólido para el estado.

"Con el Plan Querétaro 2050 estamos demostrando con hechos, que el Partido Acción Nacional siempre ha promovido la responsabilidad y el trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad civil.

¿Para qué? Para garantizar que nadie se quede atrás, para garantizar una sociedad más igualitaria, más justa, donde todos los queretanos puedan disfrutar de sus libertades y mejor calidad de vida, consolidando a Querétaro, nuestro estado, como un modelo de desarrollo sostenible para el resto del país".

Indicó que ante la toma de protesta de Donald Trump y su mensaje de polarización y proteccionismo, nos obliga a redoblar esfuerzos y fortalecer la unidad nacional, por lo que reafirmó el compromiso de Acción Nacional con la justicia, la dignidad humana y la defensa de los derechos de las familias queretanas, tanto las que viven en Querétaro como las que están en Estados Unidos.

Se sumó a la postura de la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, para no permitir que las familias mexicanas sean dejadas sin apoyo; aplaudió la propuesta de crear un Fondo Federal Exclusivo para Repatriados, destinado a cubrir sus necesidades básicas, y la decisión de convertir los Comités Municipales Fronterizos en refugios temporales para las familias migrantes, especialmente aquellas con niñas y niños.