El Partido Verde impulsará a Ernesto Núñez como candidato a la gubernatura de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 15:19:11

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal, es el perfil que el Partido Verde Ecologista de México, impulsará como candidato a la gubernatura.

Arturo Escobar y Vega, líder nacional del PVEM, detalló que

Núñez Aguilar es el nombre que en su momento pondrán sobre la mesa de negociación de la coalición con Morena y el Partido del Trabajo.

Señaló que, a pesar de que otros partidos también tienen sus propios aspirantes, el PVEM está decidido con el propio candidato.

"Hoy el Verde tiene cuadros propios que vamos a llevar a la encuesta nacional en la mesa que se instale de las coaliciones, el caso de Michoacán es muy claro, vamos a llevar a Ernesto Núñez a buscar la precandidatura a gobernador del estado de Michoacán... Ernesto es el perfil que el Verde llevará a la mesa nacional para la coalición a gobernador", expresó el vocero nacional durante su visita por la capital michoacana para asistir al Cuarto Informe de Gobierno del mandatario estatal michoacano.

Por su parte, Ernesto Núñez Aguilar, aseguró que el PVEM tiene un proyecto y no buscan la gubernatura, solo por buscar un espacio.

"Vamos por la gubernatura si mi partido así lo determinó porque entiendo que además hicieron estudios y salí bien posicionado", apuntó Núñez Aguilar.