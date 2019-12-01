El Partido Verde dijo refrendar su compromiso “crítico y propositivo “en el Cuarto Informe de Gobierno

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.– Durante la sesión solemne con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del mandatario estatal, el diputado Abraham Villa Espinoza, vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, destacó que el equilibrio entre poderes y la rendición de cuentas son pilares de la democracia, por lo que el Verde mantiene una postura responsable, crítica y propositiva ante los retos que enfrenta la entidad.

En su mensaje, el legislador subrayó que el Partido Verde se ha consolidado como la segunda fuerza política en el Congreso local, lo que representa una mayor responsabilidad para ser interlocutores firmes, críticos cuando es necesario y aliados cuando las acciones del Ejecutivo contribuyen al bienestar de las y los michoacanos.

“Nuestro papel no es aplaudir incondicionalmente ni confrontar por consigna; nuestra función es revisar, analizar, reconocer lo que avanza y señalar lo que falta. Este Congreso no es eco de un gobierno, sino voz del pueblo, y al pueblo nos debemos con absoluta lealtad”, afirmó Villa Espinoza.

El diputado reconoció avances en materia económica y en obra pública de alto impacto social, así como una disminución en los índices de violencia que ha permitido que Michoacán pase de estar entre los tres estados más violentos a ubicarse entre los lugares 9 y 10. Sin embargo, advirtió que persisten retos en seguridad, salud y desarrollo social, particularmente la falta de medicamentos, la generación de empleos formales y la atención a comunidades en rezago y desplazamientos forzados.

En este sentido, reiteró la disposición de la Fracción Parlamentaria del PVEM para acompañar y legislar en favor de soluciones reales, siempre priorizando el interés ciudadano sobre cualquier interés político.

Finalmente, Villa Espinoza hizo un llamado a mantener el respeto y la colaboración entre poderes, recordando que la pluralidad fortalece la democracia:

“Acompañaremos las acciones que construyan bienestar, pero no dejaremos de señalar lo que ponga en riesgo el futuro de Michoacán. Esa es la verdadera lealtad a la democracia: ser aliados en la transformación, sin dejar de ser guardianes del interés ciudadano”.

El Partido Verde refrendó así su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, visión ecológica y compromiso social para construir un Michoacán más próspero, más seguro y más justo.