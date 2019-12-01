El PAN no ganará las elecciones del proceso electoral del 2027 si va solo; reconoció Guillermo Vega Guerrero

Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- El Partido Acción Nacional (PAN) no ganará las elecciones del proceso electoral del 2027 si va solo, reconoció Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo de PAN en el Congreso Local, quien reconoció que deben ir en alianza con el PRI o con candidatos ciudadanos.

“El tema es que tenemos que abrir los ojos, no ganamos elecciones con militantes, tenemos que ir a ganar elecciones con ciudadanos, con estructuras y leyendo un peligro que hay en este país de que el sistema de izquierda que cabeza Morena no tiene límites; Morena hará todo lo necesario para sumar votos de manera legal o ilegal y no solamente va a buscar al Partido Verde y al PT y si nosotros no hacemos algo con el PRI, les apuesto doble contra sencillo, que Morena irá a buscar al PRI y ahora va a decir que son ‘bienvenidos’ y nosotros nos vamos a quedar solitos”.

Esto, luego de que Martín Arango García, dirigente estatal de Acción Nacional afirmó que al PAN le perjudicó ir en alianza con el PRI en las elecciones pasadas por lo que para el 2027 no irían con ellos por corruptos.

Vega Guerrero consideró que el PAN debe hacer ingeniería electoral, no solamente declarar en función de sentimientos y reconoció que, si no hubiera tenido el apoyo del PRI, no estaría aquí en la legislatura local.

“A mí el PRIM me dio 4 mil votos, me dio 20 mil votos el PAN, pero con esos 4 mil votos fue suficiente para que yo pudiera llegar a esta Legislatura y les quiero precisar algo si Enrique Correa Sada y Ana Paola López Birlain hubieran ido con el PRI hubieran sido diputados y no hubiera llegado Ulises Gómez de la Rosa ni Claudia Díaz Gayo, es decir, hay que hacer referencia a los análisis de los procesos pasado y nos dan mucha sabiduría cómo debimos haber hecho las cosas”.

Respecto a la declaración que hizo Arango García, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local lo justificó al señar que replicó lo que algunos militantes, especialmente los más de ultraderecha y los más antiguos.

Reconoció que en su momento el PRI fue corrupto el tema es que los corruptos de ese instituto político ya se fueron a Morena y los que hoy siguen en el PRI es gente de trabajo y que vale la pena; me parece que Morena es el que ya se chupó o engulló a los priístas que eran corruptos.

“En los 70’ y 80’ el PRI abusó del PAN y abusó de la democracia, pero hoy necesitamos mantenernos unidos sin claudicar en nuestros principios, pero sí tenemos que ser ciertamente pragmáticos electoralmente para no perder distritos, no perder alcaldías y los números ahí están, es decir, yo me atrevería a decir que entre un 6 y un 7 por ciento del PRI en el estado es suficiente para ganar o perder diputaciones locales, federales y la gubernatura”.

Por ello, consideró que es necesario que el PAN sume lo que sea posible, incluyendo a Movimiento Ciudadano (MC).