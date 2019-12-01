Querétaro, Querétaro, a 25 de septiembre de 2025.- Con la representación de 65 países y con la una estimación de un aforo de 50 mil personas, el municipio de Querétaro anunció la edición 17 del Festival de Comunidades Extranjeras 2025 del que se espera una derrama económica de 50 millones de pesos.

El alcalde capitalino Felifer Macías Olvera, recordó que este festival se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque y Estadio Bicentenario de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, un espacio de música, cultura, gastronomía y convivencia familiar.

“Querétaro se vuelve punto de encuentro mundial, donde nos enlazamos, donde estrechamos corazones, estrechamos relaciones y donde Querétaro se vuelve referente de amistad, de concordia y de encontrar lo mejor en este mundo, que es la coincidencia de las ideas, de los anhelos, de los sueños, en una tierra, que es Querétaro, de paz y de prosperidad”.

Destacó que en estos cuatro días de fiesta se prevé la asistencia de más de 60 mil personas, provenientes no solo de la capital, sino también de distintas regiones del centro del país, para disfrutar de este festival emblemático de Querétaro, con su amplia oferta de gastronomía, cultura, música y artesanías de 65 países.

Mariana Ortiz Cabrera, titular de la Secretaría de Turismo, informó que por primera vez participarán los países de Noruega, Jordania, Mauritania y Zambia por lo que ahora este festival reunirá a 18 países de América, 22 de Europa, 12 de África y 13 de Asia, con un aforo estimado de más de 50 mil personas y una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos.

Tras destacar que Acapulco, Guerrero será la ciudad invitada, agregó que la sección de América contará con 24 stands, Europa con 34, África con 32 y Asia con 23. En total, se presentarán 113 expositores de comunidades extranjeras y más de 50 productores queretanos en el Pabellón Querétaro.

“La inauguración será el jueves 9 de octubre a las 17:00 horas en donde se realizará el desfile de los países que participan y a las 19:00 horas será el concierto estelar “Rock Jude” en el Estadio Bicentenario; el sábado 11 de octubre, a las 20:30 horas, la presentación de los artistas locales Honey Canoe, y el domingo 12 de octubre, a las 19:30 horas, la ceremonia de clausura con la premiación a los mejores stands de gastronomía y artesanía”.

Dijo que para esta edición se incorpora la Zona Creativa, antes Zona Infantil, del malecón del Parque Bicentenario, que ofrecerá 30 talleres gratuitos para toda la familia, mientras que el Pabellón Querétaro impulsará a los 50 productores y emprendedores locales. El programa artístico contempla más de 60 presentaciones en tres escenarios: Estadio Bicentenario, Ágora y Obelisco.

El acceso general al Parque Bicentenario tendrá un costo de 65 pesos e incluirá la entrada a todos los espectáculos y a las amenidades del parque. La entrada será gratuita para niñas y niños menores de tres años, adultos mayores con credencial del INAPAM y personas con discapacidad. Los boletos pueden adquirirse en línea a través de la plataforma Fever Up, así como en los sitios municipiodequeretaro.gob.mx (banner del festival) y www.fceqro.com. El horario de actividades será de 10:00 a 22:00 horas”.

El festival, detalló, contará con un espacio de regulación y atención para personas neurodivergentes en colaboración con la asociación LUMA y el DIF Municipal, manejo responsable de residuos y el uso de desechables biodegradables.

“Para mayor comodidad de las y los asistentes se recomienda vestir ropa y calzado cómodo, portar sombrero o gorra, protector solar e impermeable, y de ser posible utilizar transporte público. El acceso peatonal será por los dos ingresos del parque; el estacionamiento para vehículos se ubicará únicamente en el acceso del Lienzo Charro Bicentenario por el Libramiento Norponiente”.