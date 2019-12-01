El estilo confrontativo de Noboa frente a las protestas indígenas

Quito, Ecuador, a 1 de octubre del 2025. - Ecuador vive una gran ola de violencia, y ademas se suma el malestar social, tras las decisiones del gobierno del presidente Noboa, el mandatario argumenta que la actual Constitución, aprobada en 2008 en tiempos de Rafael Correa, es demasiado garantista con los derechos de los criminales y ha quedado anticuada para la realidad ecuatoriana. Otras dos cuestiones más se dilucidarán próximamente en referéndum: la presencia de bases militares extranjeras en el territorio y la eliminación de la obligatoriedad del Estado de dar recursos a las organizaciones políticas.

En este contexto, se tomó la medida de eliminar el subsidio al diésel, algo que ya intentaron varios de sus predecesores. La histórica resistencia indígena ha logrado derrocar presidentes en Ecuador, ¿podría sucederle lo mismo a Noboa, aunque acabe de ser reelegido holgadamente en las urnas?

"Las anteriores protestas, sobre todo la de octubre de 2019 y la de junio de 2022, fueron contra presidentes que tenían muy bajo apoyo de la ciudadanía. Según las encuestas, el apoyo de Noboa está un poco por debajo del 50 por ciento. Eso es bastante, no solo en Ecuador, sino en América Latina, donde los presidentes se desgastan muy rápidamente. Esto marca una diferencia, pero creo que, en este caso específico, Noboa está actuando con cierta imprudencia”, comenta a Simón Pachano, politólogo de la FLACSO.

La viralización de un video en el que Efraín Fueres, un comunero indígena moribundo que participaba en las protestas, y el hombre que acudió a socorrerlo fueron pateados y golpeados con sus armas por militares ha echado aún más leña al fuego de las protestas. "Esto es gravísimo, porque las Fuerzas Armadas están hechas para la guerra, no para enfrentar conflictos de orden interno civil”, destaca el politólogo Simón Pachano.

El estilo confrontatico del presidente Noboa, ante las protyestas Indigenas, pone en duda su continuacion, ya que la resistencia indigena ha logrado destituir gobiernos en anteriores ocasiones