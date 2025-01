El diputado Carlos Bautista Tafolla asegura que sigue con la "sombreriza"

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2025.- El diputado local, Carlos Bautista Tafolla, aseguró que su salida de la bancada independiente fue respaldada por el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Indicó que él sí forma parte del proyecto de la sombreriza y sin dar mayores detalles, dijo desconocer si el legislador Conrado Paz, mantiene su afiliación independiente.

"Fue una decisión de mi grupo en Uruapan el que se tomara esta decisión. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, luego hay temas ocultos o ocultos para nosotros que solamente se trabajan o que se manejan o que se conocen en la Junta de Coordinación Política y esos temas pues no es justo que no los conozcamos todos, al menos para nosotros no es justo, yo creo que todos los recursos deben de ser aplicados para la ciudadanía", indicó

En entrevista, comentó que el proyecto de los llamados independientes es lograr la gubernatura abanderados por el edil de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que es prioridad mantener su línea de honestidad.