El diálogo fortalece la democracia de México: Araceli Saucedo al participar en comparecencia de la Secretaria de Gobernación en el Senado

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2025.- El diálogo fortalece la democracia de México y

abre más oportunidades para Michoacán, afirmó la Senadora de la República Araceli Saucedo Reyes, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta, ante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la sesión del Pleno en la Cámara Alta.

La legisladora michoacana resaltó la importancia de estos ejercicios de diálogo republicano entre poderes, al señalar que “la rendición de cuentas fortalece la vida democrática de nuestro país y permite a la ciudadanía tener claridad sobre las acciones y retos del Gobierno Federal”.

“Desde el Senado refrendamos nuestro compromiso de mantener una relación respetuosa con el Ejecutivo Federal, privilegiando siempre el interés superior de la nación y el bienestar de las y los mexicanos. La política debe ser un puente de diálogo que construya soluciones a los grandes desafíos de nuestro país”, señaló.

Araceli Saucedo aseguró que, desde su labor legislativa, seguirá contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, al impulso de leyes que garanticen derechos y al acompañamiento de acciones que permitan avanzar hacia un México más justo, igualitario y con oportunidades para todas y todos.

La senadora agregó que el fortalecimiento de programas sociales, la coordinación en materia de seguridad y la atención a sectores productivos son pilares fundamentales para que Michoacán avance, por lo que refrendó su disposición a seguir trabajando desde el Senado con visión institucional, responsabilidad y siempre de la mano de las y los ciudadanos.

“Mi compromiso con Michoacán es permanente, y ser un puente de diálogo, reconocer los esfuerzos que suman y exigir siempre mejores condiciones de desarrollo para las familias. En el Senado, mantendremos firme la convicción de construir acuerdos que se reflejen en más oportunidades para nuestra gente”, concluyó.