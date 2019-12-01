“El cambio y la transformación, no se pueden lograr sin los ciudadanos”: Josué Mejía

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 12 de marzo de 2026. Con una nutrida participación de la sociedad civil organizada, de autoridades locales y de diputadas y diputados, así como representantes de los sectores Salud y Educación, dieron inicio los Parlamentos Regionales para construir una reforma integral para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH).

En la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, el alcalde Manuel Esquivel Bejarano, dio la bienvenida a las y los asistentes, al tiempo de ponderar la importancia de los parlamentos, pues dijo, a través de ellos se podrá escuchar el verdadero sentir de la ciudadanía.

Por su parte, el ombudsperson, Josué Alfonso Mejía Pineda, reconoció que está en crisis la defensa de los derechos humanos y la atención a la ciudadanía, por lo que, desde que compareció ante el Congreso del Estado para buscar la presidencia del organismo, planteó la realización de estos parlamentos, convencido de que el cambio y la transformación no se pueden lograr sin la participación de la ciudadanía.

Por ello, agregó, es necesario adecuar la ley en la materia, tomando en cuenta las propuestas que surjan de este ejercicio democrático y de análisis.

Dijo que el espíritu y la misión de la Ley seguirán siendo los mismos, pero que, por primera vez en 33 años, se incluirá la opinión de las y los michoacanos, lo que permitirá adecuar la normativa a la realidad que se vive actualmente, a fin de fortalecer el sistema de defensa de los derechos humanos para que sea más cercano a la ciudadanía, más eficaz y con mayor capacidad de respuesta.

Yazmín García Gómez, presidenta del colectivo Diversidad Lázaro Cárdenas, resaltó la importancia de colocar el tema de la diversidad sexual en estos foros, ya que propician el trabajo conjunto entre sociedad civil y gobierno, en aras de crear políticas públicas que permitan construir un estado más justo y respetuoso de la dignidad humana.

En su turno, Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, calificó la realización de los parlamentos como un hecho histórico que no sólo permite escuchar a los ciudadanos, sino que les da la oportunidad de cuestionar y de proponer, estableciendo una cercanía real.

Resaltó la importancia de incluir temas como el de la diversidad sexual, pues constituye el reconocimiento de los derechos inherentes a la comunidad trans.

Aseguró que sin la intervención de la colectividad no hay propuestas y sin propuestas no se pueden realizar acciones que beneficien a los ciudadanos.

La diputada Nalleli Pedraza Huerta, también integrante de la comisión de DH del Congreso local, aseguró que hablar de derechos humanos es hablar de la dignidad de las personas, es recordar que todos y todas merecen respeto, igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia.

Agregó que los derechos humanos son la base de una sociedad justa y democrática y que, con la participación de la sociedad, se pueden impulsar iniciativas y reformas que transformen la realidad en aras de lograr una vida libre, justa e inclusiva.

El diputado Conrado Paz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura, se refirió al compromiso que tienen las y los diputados de dar respuestas a las problemáticas que se viven en el Estado y que muchas veces vulneran los derechos humanos.

El fundador de la Red de Apoyo Diversidad en Acción. Apoyo y escucha, Sebastián Duque Sosa, se refirió al grupo que preside como un colectivo cuya misión es escuchar y reconocer que la comunidad trans no está sola en la búsqueda de su identidad y que representa a quienes no pueden alzar la voz.

Señaló que ser trans no debería representar una lucha constante por el reconocimiento, pues cada persona, cada individuo merece un lugar en el mundo en el que se debe respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Las actividades del Parlamento Abierto para construir una reforma integral a la Ley para la CEDH, incluyeron trabajos con el tema de Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual.

A partir de la petición de una ciudadana que planteó la necesidad de implementar campañas de salud para la prevención y atención del Virus del Papiloma Humano y del VIH, ante la alta incidencia de estas enfermedades en la región de Lázaro Cárdenas, el ombudsperson Josué Mejía, se comprometió a atender esta petición y anunció que en breve la Visitaduría en el puerto contará con servicio psicológico, para brindar atención no sólo a quien acuda a poner una queja, sino a cualquier persona que lo solicite.