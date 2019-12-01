El Batán Agua para Todos será cancelado, anuncia Mauricio Kuri

Querétaro, a 25 de septiembre del 2025. − Para esta administración, el proyecto de El Batán Agua para Todos será cancelado, confirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

“La presidenta Claudia Sheinbaum me preguntó que cómo iba el proyecto de El Batán y le comenté que yo lo daba prácticamente suspendido y que ya se lo dejaba a la próxima gobernadora o gobernador y ella me respondía que era una lástima porque era un buen proyecto”.

Detalló que este comentario se debió porque en el Congreso Local no existen las condiciones para que avance, al menos en esta administración.

“Evidentemente es porque no había pasado en el Congreso y no había condiciones para que se aprobara en el Poder Legislativo, a pesar de que era un proyecto ambicioso y sobre todo porque es algo que se necesita y que es un proyecto que tenía el apoyo de la Comisión Nacional del Agua y sobre todo de la Secretaría de Hacienda”.

Refirió que de manera alterna se puede impulsar un proyecto de reutilización de agua en el que se necesita cerrar pozos para que se puedan llevar los mantos acuíferos.

Durante la conferencia de prensa conocida como la Mañanera del Pueblo, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el proyecto El Batán quedará suspendido temporalmente, por lo menos durante la administración del gobernador Mauricio Kuri.

“Por lo pronto, ese proyecto está en suspensión o por lo pronto cancelado, pero estamos trabajando con Querétaro para ver nuevas opciones de abastecimiento de agua para la zona. Querétaro ha crecido mucho en términos de desarrollo industrial en distintas áreas y va a seguir creciendo, entonces, requerimos darle todas las condiciones a quien vive en Querétaro desde hace años y a quien vaya a llegar a vivir a Querétaro para que haya todos los servicios”.

La mandataria reconoció que existen diversos proyectos en todo el país para promover el abasto de agua, por lo que el Batán es importante y representa una opción que podría ser replicada.

“Hay distintos proyectos; el proyecto del Batán es un proyecto muy ambicioso o es un proyecto porque no está, digamos, sigue en estudio”.