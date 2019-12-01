El Ayuntamiento de Morelia apesta a corrupción: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 13:21:33

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez denunció que el Ayuntamiento de Morelia se encuentra hundido en prácticas de corrupción que afectan directamente a las familias morelianas.

“El gobierno municipal apesta a corrupción, y eso ya no se puede ocultar. La gente lo sabe, lo vive todos los días cuando los servicios públicos no funcionan y cuando las obras se convierten en negocio para unos cuantos”, señaló el legislador.

Barragán destacó que los contratos inflados, las licitaciones a modo y la opacidad en el uso de los recursos públicos son parte de un patrón que caracteriza a la actual administración municipal.

“Mientras la ciudad está llena de baches, con pésimos servicios de agua, basura e inseguridad, en el Ayuntamiento se reparten los recursos como botín político. Ese dinero debería usarse para mejorar la vida de las y los morelianos, no para engordar los bolsillos de unos pocos”, enfatizó.

El diputado hizo un llamado enérgico a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que resuelva de inmediato la denuncia que presentó por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de bienes contra funcionarios del Ayuntamiento de Morelia.

“Es momento de que la Fiscalía actúe y mande un mensaje claro que en Michoacán nadie está por encima de la ley. La corrupción no puede seguir siendo tolerada ni encubierta”, sentenció.

Finalmente, Barragán reiteró que la ciudadanía no puede seguir normalizando la corrupción y que el pueblo de Morelia exige un gobierno transparente, honesto y al servicio de la gente.