Estados Unidos no notificó retiro de visa a la gobernadora Marina del Pilar: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 12 de mayo del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que no recibió notificación alguna por parte de Estados Unidos sobre el retiro de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que se enteró de dicha situación a través del comunicado que compartió la mandataria estatal por medio de sus redes sociales.

“No tenemos ninguna notificación del Gobierno de Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar”, declaró.

“Las causas no, hasta ahora se va a solicitar la información ara saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. No nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados”, agregó.

En ese sentido, la mandataria mexicana señaló que su Gobierno no tiene conocimiento de si hay más casos de retiro de visas por parte de Estados Unidos a funcionarios mexicanos.

“No hemos sido notificados de ningún caso y es importante que haya la coordinación y colaboración que siempre ha habido. Vamos a esperar a la información antes de emitir cualquier comunicación, vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas”, se limitó a comentar.