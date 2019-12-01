Durante Cuarto Informe de Gobierno, convoca Brissa Arroyo a vencer juntos los desafíos de Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Con la convicción de seguir construyendo el Michoacán que todas y todos anhelamos, la Diputada Local Brissa Arroyo, convocó a la unidad para vencer juntos los desafíos que aún persisten.

En la Sesión Solemne de este día, -en la que el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó su Cuarto Informe de Gobierno-, Brissa Arroyo hizo un llamado a las fuerzas políticas para poner en práctica la inclusión, la unidad, la tolerancia y el respeto a la diversidad de ideas, y que con un espíritu solidario junto la sociedad podamos alcanzar un estado más equitativo, igualitario y de justicia social.



Al fijar el posicionamiento en tribuna, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), exhortó a ejercer con ética el servicio público y no falsear información en vías de ganar adeptos, no brindar datos equivocados porque dañan a la sociedad, por el contrario trabajar más para dar resultados y respuestas a la ciudadanía.

“Señor gobernador, segura estoy que coincidimos en la premisa de que los cargos públicos no son para satisfacer egos personales, ni para enriquecimiento ilícito, siendo así caeríamos en actos de corrupción, por el contrario es para llevar resultados a la gente”, expresó.

Brissa Arroyo parafraseando al ex Presidente de Uruguay, Pepe Múgica, insistió en que un encargo político no es para enriquecernos, sino para responder a las más altas aspiraciones de la población, para crear políticas públicas que permitan a los ciudadanos una verdadera justicia social.



“Todos debemos cubrirnos con un velo de humildad, nunca de soberbia, expresando nuestro modo de ser pensar con respeto”, sostuvo Brissa Arroyo al convocar a las fuerzas políticas y los tres poderes a caminar en unidad para vencer los desafíos.

Brissa Arroyo manifestó que desde el Congreso del Estado es pertinente hacer énfasis en el sentir ciudadano y que pide respuesta en tres temas fundamentales: el mejoramiento del sistema de salud, rehabilitación de la infraestructura carretera y combate a la inseguridad.



“El problema de mayor reclamo es la violencia por la inseguridad pública, usted Gobernador conoce este complicado fenómeno, la violencia que en todas sus manifestaciones azota el estado”, afirmó la Congresista al tiempo que reiteró la disposición del GPPRD para ser aliados y transitar juntos hacia un clima de paz y tranquilidad.

En ese contexto, Brissa Arroyo afirmó que la diatriba, el encono o la actitud grosera y rijosa no es la práctica del PRD, “somos un partido con una considerable presencia en el estado, que nadie nos subestime, no hay enemigo pequeño, nuestro compromiso irrestricto es con el pueblo, es nuestro principal aliado”, arengó Arroyo.

Brissa Arroyo refrendó su compromiso y reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que día a día siguen derrumbando barreras para alcanzar un estado con inclusión, por lo que refrendó “estamos listas para seguir caminando con ustedes y para seguir construyendo el Michoacán que todas y todos anhelamos”.