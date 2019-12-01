Docentes, padres y madres de familia agradecen obras educativas en La Piedad

La Piedad, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025. - Tener escuelas más bonitas, pero sobre todo seguras, agradecieron maestras, maestros, padres y madres de familia este viernes en la gira de trabajo de la secretaria de Educación, Gaby Molina, con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa.

“Gracias por pensar en nuestros hijos; anteriormente había un riesgo para los pequeños al no haber barda perimetral”, compartió Isabel Méndez, mamá de uno de los estudiantes del preescolar Edmundo de Amicis.

Erika Melgoza compartió que la obra tiene un valor sentimental para ella, pues ella cursó sus estudios en el mismo preescolar. “Recuerdo que hace 33 años que yo estuve en esta institución, no existían las bardas perimetrales, ni techumbre, faltaban muchas cosas y es ahora cuando estamos viendo grandes cambios”, dijo. Ahora, su hijo asiste al mismo lugar, y se siente honrada de ver las mejoras que benefician a las nuevas generaciones.

También la maestra Ana María Granados agradeció que hoy se vea una verdadera transformación en beneficio de niñas y niños, pero sobre todo que las autoridades procuren espacios sanos, de paz y alegría para las nuevas generaciones.

Martha Martínez Vargas, directora del preescolar, comentó que este tipo de obras mejoran los espacios, propiciando una mejor labor pedagógica. Reconoció la labor de las autoridades estatales, quienes con su trabajo impactan de manera positiva a la comunidad escolar.