Docentes, padres y madres de familia agradecen obras educativas en La Piedad

Docentes, padres y madres de familia agradecen obras educativas en La Piedad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 20:25:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Piedad, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025. - Tener escuelas más bonitas, pero sobre todo seguras, agradecieron maestras, maestros, padres y madres de familia este viernes en la gira de trabajo de la secretaria de Educación, Gaby Molina, con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa. 

“Gracias por pensar en nuestros hijos; anteriormente había un riesgo para los pequeños al no haber barda perimetral”, compartió Isabel Méndez, mamá de uno de los estudiantes del preescolar Edmundo de Amicis.

Erika Melgoza compartió que la obra tiene un valor sentimental para ella, pues ella cursó sus estudios en el mismo preescolar. “Recuerdo que hace 33 años que yo estuve en esta institución, no existían las bardas perimetrales, ni techumbre, faltaban muchas cosas y es ahora cuando estamos viendo grandes cambios”, dijo. Ahora, su hijo asiste al mismo lugar, y se siente honrada de ver las mejoras que benefician a las nuevas generaciones.

También la maestra Ana María Granados agradeció que hoy se vea una verdadera transformación en beneficio de niñas y niños, pero sobre todo que las autoridades procuren espacios sanos, de paz y alegría para las nuevas generaciones. 

Martha Martínez Vargas, directora del preescolar, comentó que este tipo de obras mejoran los espacios, propiciando una mejor labor pedagógica. Reconoció la labor de las autoridades estatales, quienes con su trabajo impactan de manera positiva a la comunidad escolar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Zitácuaro es más que un episodio de violencia: Juan Antonio Ixtláhuac
Gobierno de Chiapas mantiene brigadas de apoyo a las 19 comunidades afectadas tras las fuertes lluvias; indican que más de 600 personas fueron damnificadas por el temporal
Fiscalía investiga homicidio de comerciante en mercado de Chilpancingo
FGE obtiene pena maxima de 50 años de prision contra Isaac Saúl O., culpable de feminicidio a su pareja Esli Viridiana N.
Más información de la categoria
Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante
Bedolla presenta informe regional en Zamora; anuncia modernización carretera
Rusia alistaría a China con equipo y tecnología para invadir Taiwán: RUSI
Alfonso Martínez inaugura exposición dedicada a José Saramago, en el marco de la FILLM 2025
Comentarios