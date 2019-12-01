Discurso de Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno no refleja realidad de millones de mexicanos: Lorena García

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 14:36:22

Querétaro, Querétaro, 7 de septiembre del 2025.- Lorena García Alcocer, La diputada federal por Querétaro, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, cuestionó el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el discurso oficial no refleja la realidad que enfrentan millones de mexicanos.

Durante su intervención, García Alcocer advirtió que los recursos públicos se destinan cada vez más al pago de intereses de la deuda, en detrimento de áreas prioritarias como salud, educación y generación de empleo.

“Hoy vemos un discurso triunfalista que no corresponde con los hechos”, la ciudadanía enfrenta pérdida de empleos formales, menor inversión en servicios básicos y una creciente percepción de inseguridad”.

Recordó que, México enfrenta el mayor endeudamiento en su historia reciente, con un incremento de 6.87 billones de pesos entre 2019 y 2024. Tan solo en los primeros meses de la actual administración, la deuda aumentó en un billón de pesos adicionales.

Además, denunció una caída del 5 por ciento en la inversión fija bruta, una reducción del 8 por ciento en el gasto en salud y del 2.3 por cineto en educación.

En contraste, el costo financiero de la deuda se incrementó en un 14.3 por cineto, lo que representa “más dinero para pagar intereses y menos para la gente”.

En materia laboral, García Alcocer señaló que, aunque se presume una baja tasa de desempleo, la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal.

En los primeros diez meses del año, 1.9 millones de personas se incorporaron a este sector, mientras que medio millón perdió su empleo formal.

“Esto refleja precariedad laboral y falta de oportunidades reales de desarrollo”.

Respecto al abasto de medicamentos, la diputada indicó que el porcentaje de recetas surtidas completamente cayó de 69.8 por cineto a 66.1 por ciento en 2025, dejando a millones de familias sin atención adecuada. También recordó que más de 44 millones de personas sufren carencias en el acceso a servicios de salud.

En materia de seguridad, la legisladora advirtió que, pese a la narrativa oficial de reducción de homicidios, los gobiernos de AMLO y Sheinbaum concentran más de 220 mil asesinatos en la historia reciente. Además, alertó sobre una crisis de desaparecidos, con un promedio de 40 personas al día sin localizar.

“Los datos muestran un país más violento, donde la gente se siente más insegura; en junio de 2025, más del 63 por ciento de los mexicanos reconoció vivir con miedo en sus ciudades”.

Reiteró su compromiso desde la Cámara de Diputados para impulsar un presupuesto que priorice el empleo formal, servicios de salud dignos, educación de calidad y seguridad para las familias queretanas.