Dirigencia del PRD no han tenido comunicación con SAC, desconocen si seguirá en el partido

Morelia Michoacán, a 24 de junio del 2024.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que no ha mantenido comunicación con el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo desde que concluyeron las campañas del pasado proceso electoral.

En rueda de prensa, apuntó que luego de no lograr mantener su registro como instituto político nacional, se ocupa de todos los actores.

"Yo no he hablado con Silvano, desde campaña que no lo veo Antonio sí lo invité y a este encuentro que tuvimos el día sábado y me dijo que no podía que tenía alguna otra actividad que era difícil estar, y yo lo decía el sábado que vamos a estar en esta etapa los que queramos estar desde que nosotros entramos a esta diligencia yo siempre he dicho es muy respetable quién su vida política cada quien sabe como llevarla y como conducirla y es parte de los derechos que tenemos los mexicanos", apuntó el perredista quien dijo que las puertas están abiertas para todos los militantes del Sol Azteca.

Ocampo Córdova indicó que en el caso de Michoacán apuntó que cuentan con 17 presidencias municipales y cuentan con representación a través de regidores en mas de 70 alcaldías.

Agregó que otro tema que tendrán que analizar como partido local, es si en

próximas contiendas caminan en alianzas o van solos.