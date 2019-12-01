Diputados del PRI presentan plan económico alterno para 2026; buscan rescatar programas eliminados por AMLO

Diputados del PRI presentan plan económico alterno para 2026; buscan rescatar programas eliminados por AMLO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 17:02:57
Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2025. - La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso una reestructuración del paquete económico 2026; piden no aprobar el alza de impuestos propuesto por el gobierno federal y reasignar al campo, seguridad y educación 327,000 millones de pesos.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, alertó que el país se encarrila a un endeudamiento de 20.2 billones de pesos al cierre del año.

La propuesta alternativa de Presupuesto y Ley de Ingresos 2026 presentada por el PRI incluye una “cotización real del barril de petróleo a 60 dólares”. Considera que por ese concepto el ingreso sería de 90 mil millones de pesos.

Conforme a la propuesta, se aplicarían recortes al Poder Judicial y a Dos Bocas, al Tren Maya, a Mexicana de Aviación y al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), de modo que quede lo indispensable solo para operar.

El PRI propuso reactivar ProMéxico, pues acusó que lo cerró el expresidente Andrés Manuel López Obrador “de manera imprudente y de manera criminal”. Esperan invertir 2,500 millones de pesos para volver a reactivar la promoción de México en el extranjero.

