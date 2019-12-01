Diputados afinan revisión del expediente contra "Alito" Moreno; sesión podría convocarse en octubre

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025.- El día de hoy, Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, indicó que la Sección Instructora convocará a sesión en cuanto se concluya la revisión del expediente en contra del dirigente del PRI Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Flores explicó que la salida del diputado Bolaños de la Sección Instructora, tras asumir la vicepresidencia de la Mesa Directiva, retrasó los trabajos, pues el PVEM tuvo que designar a la legisladora Marisela como nueva integrante. “Los otros tres diputados estamos listos, solo falta que ella se actualice en el expediente”, señaló.

El expediente agrupa cinco solicitudes en las que se le imputan a Moreno dos delitos: peculado y ejercicio indebido de funciones. El legislador precisó que, aunque el proceso aún no ha sido admitido, una vez que se determine la procedencia se notificará formalmente al priista y podrá tener acceso al total de la investigación.

Flores también aclaró que este procedimiento corresponde a una declaración de procedencia, cuyo objetivo es retirar la inmunidad procesal a funcionarios con fuero constitucional, a diferencia de un juicio político, que es de carácter administrativo y puede derivar en un eventual desafuero.