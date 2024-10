Diputado Juan Carlos Barragán propone corridas de toros sin menores

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre del 2024.- Juan Carlos Barragán, diputado de Morena, propone que se regulen las corridas de todos y jaripeos para evitar que menores de edad ingresen, porque se trata de espectáculos donde se vive la violencia, dijo.

Aclaró que no está en contra de este tipo de actividades, pero reiteró no son sanos para el esparcimiento de los infantes y adolescentes por considerarlos como actos de violencia. "No estamos en contra la actividad, es una actividad que genera muchos empleos y economía, estamos en contra de que acudan los menores, ya que hay maltrato animal y tenemos que legislar para evitar todo tipo de violencia", apuntó Barragán Vélez.

Sin embargo, los activistas pro animales que acudieron a la sesión de Congreso del Estado, externaron su deseo porque se erradiquen por completo este tipo de espectáculos, pero consideraron como un avance el que se evite que menores de edad ingresen.

"Lo que nos comentan es que se va votar (la propuesta) para ser enviada a comisiones y le vamos a dar seguimiento; sería importante lograr la abolición de las corridas de toros, pero se puede hacer paso a paso", manifestó la representante de Michoacán Sin Tauromaquia, Aída Sifuentes.

La activista agregó que en el caso de Michoacán las corridas de toros van en incremento, en lugar de disminuir.