Diputado de Movimiento Ciudadano llama a construir desde abajo y priorizar la justicia y la salud en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:21:02

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.– En el inicio del primer periodo de sesiones del segundo año legislativo, Toño Carreño Sosa diputado de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a construir desde abajo y priorizar la justicia, la salud pública y la protección de la niñez en Michoacán.

El legislador destacó la necesidad de un sistema de justicia imparcial y cercano a la ciudadanía, criticando la reforma judicial actual por considerarla un instrumento de control político.

"Más del 90% de los delitos no se denuncian y de los pocos que llegan al Ministerio Público, apenas una fracción obtiene sentencia. Este fracaso responde a un diseño institucional captado por intereses políticos con ministerios públicos, sin recursos y procesos judiciales lentos y revictimiaantes. La reforma judicial que hoy se concreta en nuestro Estado no fue concebida para acercar la justicia a la gente, fue pensada para pensar un poder judicial dócil que no incomode un régimen", apuntó Carreño Sosa.

Asimismo, instó a garantizar un presupuesto suficiente para la atención primaria en hospitales comunitarios, el desarrollo de estrategias de prevención de salud y la atención de la salud mental y emocional.

En cuanto a la protección integral de la niñez, el diputado subrayó que seguir legislando y generar oportunidades para las infancias es un compromiso de justicia social.