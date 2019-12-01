Diputada Grecia Aguilar señala retos en gobernabilidad, seguridad y salud durante el cuarto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán

Diputada Grecia Aguilar señala retos en gobernabilidad, seguridad y salud durante el cuarto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:00:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Grecia Aguilar Mercado, diputada local del partido Movimiento Ciudadano, reconoció avances en infraestructura y educación, pero advirtió sobre la falta de gobernabilidad y la incapacidad de atender las demandas ciudadanas en temas de salud, empleo, vivienda y paz social.

Cómo representante de la bancada de MC, durante el Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo estatal Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada criticó la crisis de gobernanza y los intentos de vulnerar la vida democrática, mencionando iniciativas para desaparecer la autonomía del Poder Judicial y la eliminación de órganos de transparencia. Señaló que el 80% de los michoacanos se sienten inseguros, y lamentó la falta de soluciones integrales ante la apología del delito y la inseguridad.

Aguilar Mercado instó a apostar por una seguridad preventiva y propositiva, con enfoque en la juventud, el empleo, la educación, la cultura y el deporte. 

Criticó la falta de apoyos suficientes para jóvenes emprendedores y atletas de alto rendimiento. En materia de salud, denunció el desabasto de medicamentos y la incertidumbre entorno al IMSS-Bienestar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camión de pasajeros en Tacámbaro, Michoacán; hay ocho heridos
Fallece jefe de zona de la FGE de Guanajuato en enfrentamiento en los límites de San Felipe y Dolores Hidalgo
Aprehenden dos presuntos responsables del homicidio de un policía municipal de Uruapan, Michoacán 
Ultiman a un hombre en el interior de su domicilio en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Bedolla pide a gabinete consolidar cambios construidos en Michoacán durante su gobierno
Normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 y prenden fuego a camión
Destruyen laboratorio clandestino y 18 áreas de concentración en Sinaloa; reportan afectación millonaria al crimen
Ultiman a mujer en una “cachimba” de Jacona, Michoacán 
Comentarios