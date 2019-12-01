Diputada Brissa Arroyo escucha a militancia y liderazgos perredistas del Oriente Michoacano 

Diputada Brissa Arroyo escucha a militancia y liderazgos perredistas del Oriente Michoacano 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 17:17:36
Maravatío, Michoacán, a 13 de Septiembre de 2025.- Con la convicción de que la escucha activa y la participación ciudadana fortalecen la democracia, la diputada local Brissa Arroyo, asistió a una reunión que fue convocada por liderazgos y lideresas perredistas de la región Oriente.

La Congresista, -Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-, destacó que este tipo de encuentros de apertura, de diálogo, de intercambio de ideas permiten avanzar en unidad. 

Acompañada de Jaime Hinojosa Campa, ex presidente municipal, ex diputado local y uno de los referentes más importantes del perredismo en la región Oriente, la legisladora local compartió que desde el Congreso Local ha impulsado un trabajo cercano a la gente, colocando en el centro de cada decisión legislativa a la ciudadanía,  consolidando así un Parlamento Abierto.

“Sepan mis amigas y amigos  del Oriente que no están solos, cuentan con una aliada en el Congreso Local,  estamos legislando en serio, con buenas acciones que se traducen en bienestar social. Con iniciativas que garantizan la progresividad de nuestros derechos y que salvaguardan el futuro de las nuevas generaciones”, expresó Arroyo Martínez.

Durante este encuentro regional de liderazgos y lideresas perredistas, la Congresista local los exhortó a la presentación de su Primer Informe Legislativo que será el próximo sábado 20 de noviembre a las 11:00 horas.

A nombre de la familia perredista del Oriente, el ex  presidente municipal de Maravatío, Jaime Hinojosa Campa agradeció la visita de la Diputada Brissa Arroyo, a quien le reconoció su compromiso social  con la visión de la izquierda con que se ha formado, “aquí en Maravatío y en esta región seguimos honrando esos ideales que nos dieron origen y que vemos reflejado en su persona”, mencionó Jaime Hinojosa.

La diputada local, integrante de la Comisión de Gobernación, reiteró la voluntad de seguir legislando en serio, escuchando a todos los sectores de la sociedad y con Buenas Acciones para que nadie se quede atrás.

