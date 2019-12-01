DIF Morelia abre solicitudes de apoyos gratuitos a mujeres con cáncer de mama

Morelia, Michoacán; 2 de octubre de 2025.– El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, abrió la recepción de solicitudes para la entrega gratuita de prótesis mamarias externas y mangas oncológicas, en el marco de la campaña del mes de octubre “Prevenir es Vivir”.

Esta acción busca respaldar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama, brindándoles recursos que contribuyen a su recuperación física y emocional.

El Gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa esta iniciativa como parte de una estrategia integral de salud y acompañamiento, en la que la prevención, la detección temprana y el acceso a apoyos médicos son esenciales para salvar vidas y mejorar la situación de quienes han atravesado la enfermedad.

Las prótesis mamarias externas ayudan a recuperar la seguridad personal, mientras que las mangas oncológicas son fundamentales para controlar el linfedema, una complicación frecuente en el tratamiento del cáncer de mama. Para la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, “brindar este tipo de apoyos significa acompañar a las mujeres en su proceso de recuperación integral, no solo física, sino también emocional”, destacó.

Las interesadas deben presentar en las oficinas centrales del DIF Morelia (Vicente Barroso de la Escayola #135, colonia La Estrella) o en el Centro Administrativo Morelia (CAM, en Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico), de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas, con tres copias de CURP, INE y comprobante de domicilio reciente.

Como parte de las actividades del mes contra el cáncer de mama, también se realizará la segunda Carrera “Pinktate de Rosa”, el domingo 19 de octubre, con salida de la Catedral de Morelia. Lo recaudado en esta actividad se destinará a ampliar los apoyos para mujeres morelianas, por lo que se invita a la ciudadanía a sumarse corriendo, trotando o caminando con causa.

El DIF Morelia recuerda que la prevención es la herramienta más poderosa: detectado en etapas tempranas, el cáncer de mama tiene más del 90% de probabilidades de supervivencia. La invitación es a realizar revisiones periódicas y aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecen en este mes. Para mayor información, comunicarse al teléfono: 443 113 4000.