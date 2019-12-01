Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas: Urge Reconocimiento Profesional en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 19:17:40

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- Víctor Manuel Mújica Vega, integrante de la agencia de intérpretes y traductores de lengua de señas en Michoacán, llamó a visibilizar y reconocer a los intérpretes como profesionales.

En el marco del Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas, señaló que, a pesar de los esfuerzos, aún se está "en pañales", ya que no se les ve como profesionales y tampoco existe una carrera técnica para su formación.

La certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), es el máximo grado al que pueden aspirar actualmente.

"El tema formativo de los intérpretes de lengua de señas también es una deuda pendiente a nivel nacional, ya que no hay una carrera ni siquiera técnica para formarnos como intérpretes de lengua de señas. Se ha hecho algunos intentos con diferentes liderazgos sordos y también intérpretes de lengua de señas, pero no hemos tenido como ese eco o ese apoyo gubernamental", comentó en entrevista.

El intérprete estimó que en Michoacán hay entre 20 y 25 intérpretes de lengua de señas, pero muchos no están certificados debido a los costos y la falta de retribución económica.

Además, resaltó que un porcentaje significativo de la comunidad sorda en el estado aproximadamente 4 o 5 de cada 10, no conoce la lengua de señas, principalmente porque sus padres son oyentes y no tienen acceso a ella desde temprana edad.

Agregó que incluso no existen datos exactos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la población de sordos.