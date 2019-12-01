Detectan posible desfalco de más de mil mdp a la CFE; indagan FGR y UIF

Ciudad de México, a 26 de septiembre del 2025. - La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen en la mira a la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V. por un presunto fraude a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil millones de pesos.

Las líneas de investigación apuntan a que el Contrato de Suministro de Equipos entre CFE y Powergreen pudo ser simulado. Por ello, obra en el expediente el oficio 18/CFE/AQUI/0002/2020; la FGR presume que la CFE habría quedado obligada al pago sin comprobar la recepción de los bienes.

En el organigrama de Powergreen, Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil integraron el Consejo de Administración y designaron como director general a Alberto Sacal El Mann (sobrino y cuñado de los primeros, e hijo de Elías Sacal Micha, socio fundador de FUNO).

La FGR también observa inconsistencias entre el objeto social, capital y operaciones reales de Powergreen, y consigna que la empresa compartía domicilio con Telra Realty, firma señalada en el caso Infonavit.

Como antecedente, el 10 de febrero de 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR en el marco de un criterio de oportunidad aprobado por la agente del Ministerio Público Emma Vázquez Martínez el 20 de mayo de 2020, lo que detuvo entonces la persecución por lavado de dinero.