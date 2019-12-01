Destaca Reyes Galindo congruencia con valores de la 4T en Informe de Bedolla 

Morelia, Michoacán., 25 de septiembre de 2025.- "La honestidad es uno de los más altos valores del ser humano que sin duda al aplicarse nos otorgan los mejores resultados en todos los ámbitos de nuestras vidas, ello se ha visto reflejado en nuestro actual gobierno de Michoacán que ha sido congruente con los valores de la Cuarta Transformación", destacó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior lo señaló el diputado, tras haber presenciado el Cuarto Informe de Gobierno del Estado de Alfredo Ramírez Bedolla, quien rindió su informe ante el Congreso michoacano, donde destacó su visión humanista priorizando al pueblo, obras de gran calado y el impulso a los programas sociales.

"Mis sinceras felicitaciones a nuestro gobernador Ramírez Bedolla por el trabajo que ha impulsado en nuestro estado, que se ha regido por poner siempre en el centro a las y los michoacanos, al trabajar arduamente en eliminar la corrupción y el despilfarro, para que nuestro pueblo siga avanzando hacia el desarrollo y la transformación", mencionó.

Reyes Galindo, agregó que la bancada parlamentaria del Partido del Trabajo, siempre será un aliada de las decisiones que generen el verdadero cambio a favor de nuestra sociedad, porque solo haciendo equipo se podrán tener los mejores resultados.

Aunque reconoció los avances, Reyes Galindo puntualizó que hay temas pendientes o por perfeccionar en nuestra entidad, como en la política pública de seguridad, en materia de apoyo al campo, infraestructura carretera, hidrica.

En este sentido, el líder del PT en el poder legislativo dijo tener puesta toda la confianza en nuestro gobernador y en que en los próximos dos años que le restan a su administración estatal, habrá de disponer de su mayor esfuerzo para poder atender los temas pendientes.