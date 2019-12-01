Desmiente Bedolla, supuesta reunión con grupo israelí

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 12:18:00

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, desmintió haber sostenido un encuentro con una supuesta delegación israelí en el estado, luego de que en redes sociales circulara información sobre dicho; calificó la versión como completamente falsa y reiteró que no existió ningún tipo de acercamiento con representantes de ese país.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal precisó que durante los días en que se difundió la noticia, él se encontraba en Chicago, Estados Unidos, en donde sostuvo diversas reuniones con clubes de migrantes michoacanos.

Asimismo, aseguró que ningún funcionario del área de seguridad pública sostuvo reunión alguna con la supuesta delegación israelí, como también se insinuó en algunos medios digitales.

Ramírez Bedolla llamó a la población a no dejarse llevar por noticias falsas, pues, aparentemente, este rumor habría surgido a través de la red social Tiktok.