Designan a prima de AMLO como delegada de Bienestar en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 17 de septiembre de 2024.- Manuela Obrador Narváez, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador fue designada este martes como delegada federal para los programas sociales de Bienestar Social, así lo informó Carlos Torres Rosas, secretario técnico del gabinete presidencial.

“Su trabajo será indispensable para fortalecer la política social en este estado, que es donde más se ha reducido la pobreza. Le deseamos mucho éxito en este encargo.”, escribió Torres Rosas en su cuenta de X.

Manuela Obrador fue diputada federal por Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados (2018 -2024). Fue directora de Hacienda en el gobierno de Palenque, Chiapas de 2012 a 2014; fue jefa de oficina de Pagos de la Secretaría de Educación Pública de 2004 a 2012.

También fue miembro fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) donde asumió el cargo de consejera nacional y coordinadora en Palenque.

Incluso en las precampañas de 2023, Manuela Obrador fue considerada como una posible aspirante de Morena a la gubernatura de Chiapas o para una senaduría. Ante esos rumores, el mandatario mexicano fue cuestionado por la prensa sobre la posible candidatura de su prima y dijo que no estaba de acuerdo, al decir que no debía participar. “Yo no quiero que se establezca mala costumbre de amiguismo, nepotismo, de todas esas lacras de la política”, dijo.