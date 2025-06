Desconocen autoridades de la SEP y SEE el requerimiento económico para solventar demandas a Poder de Bases

Morelia, Michoacán, a 13 junio del 2025.- Sin planteamientos de montos económicos, fue lo que se habló en la reunión de trabajo entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Estado, con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, Poder de Base.

Respecto al encuentro, Luis Castillo Ferrel, líder estatal de la representación magisterial, indicó que es cuestionable que a estas alturas la SEE, desconozca cuánto se requeriría económicamente para solventar algunos de los puntos que contempla su pliego petitorio.

"Ocupamos que la federación inyecte un recurso adicional... Ayer no concluimos ese tema, la Secretaría no tiene más o menos los datos de lo que se requiere en general para esto y nosotros lo que estamos pidiendo a la autoridad federal ayer le dijimos que tiene que tener datos en específicos, por ejemplo se habla de un fondo de revolvencia que considera a claves generadas por defunción existentes o por renuncia, se sabe que hay esas claves, pero no saben el número ni el monto", comentó el líder magisterial.

Por otra parte, Castillo Ferrel indicó que alrededor de las 14 horas de este viernes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII Poder de Bases, iniciarían con su asamblea informativa, reunión donde determinarán si continúan con el plantón.

"El pleno es para revisar lo que tenemos y determinar lo que sigue", refirió el líder de Poder de Bases.