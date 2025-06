Tras publicación de Ley que criminaliza comentarios en redes sociales, Gobernador de Puebla pide realizar foros de análisis: “Ya la publicaron. No nos den atole con el dedo”, le critican

Puebla, Pue., a 15 de junio de 2025.- Luego de que el gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta, impulsara las reformas legales por las que se criminaliza y sanciona con hasta 3 años de cárcel a los autores de comentarios ofensivos hechos en redes sociales, el mandatario pidió al Congreso la realización de foros de consulta con la sociedad.

La polémica ley aprobada esta semana por el Congreso del estado, impulsada por Morena, implica sanciones de miles de pesos y hasta 3 años de cárcel, por comentarios del autor hechos en redes sociales y que puedan “ofender” a su interlocutor.

A nivel nacional e internacional, esta ley ha sido calificada como autoritaria y señalada por promover la censura y la violación al derecho de libertad de expresión, pero esto no detuvo a los congresistas que la aprobaron en “fast track”.

El domingo, a través de sus redes sociales, el gobernador Armenta pidió a la presidenta del Congreso y a los legisladores, “establecer foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegio de abogados, para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente a ciberacoso”.

Asimismo, sin una pizca de pudor tras su destello autoritario, el gobernador dijo que actúa “Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”.

En redes sociales la respuesta de los usuarios no se hizo esperar, y así como criticaron esta ley y su aprobación, así como a sus impulsores, la respuesta hacia el mandatario no fue nada favorable.

Un comentario muy popular, con 636 reacciones positivas, señala el poco ortodoxo proceso legislativo de los legisladores y el mandatario de Morena. “Todo lo hacen al revés. Aprueban, publican, entra en vigor y luego preguntan”. En comparación, la publicación del gobernador solo tuvo 138 reacciones positivas.

Otro comentario popular fue el de la cuenta “Sociedad Civil México”: “Ya probaron y publicaron la #LeyCensura. No nos den atole con el dedo. Gobernador, usted pudo vetarla y no lo hizo. No hubo diálogo ni inclusión: hubo imposición. No somos ingenuos, #TodoMéxicoEsPuebla si no frenamos estos abusos”.