Descartan autoridades fuga de químicos cerca de Santamaría Magdalena, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 26 de diciembre de 2024.- Una fuerte movilización de servicios de Emergencias se registró en la empresa Agrogen y el 100 mediciones de Santamaría Magdalena, tras múltiples reportes de supuestas afectaciones a personas y mascotas por algunas sustancia en el aire.

Francisco Ramírez Santana, titular de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro explicó que alrededor de las 6:00 de la mañana se recibió una llamada a la línea única de emergencia 9-1-1.

Detalló que, en ella se informó sobre una sustancia que causaba irritación y dolor de garganta en personas y mascotas, por lo que se montó un dispositivo para hacer la revisión en la empresa agro, dedicada a la fabricación de fertilizantes y químicos para el campo.

“Personal de protección civil, elementos de las policías municipales de Querétaro y Estatal, así como efectivos del ejército mexicano, recorrieron las calles y realizaron revisiones dentro de la empresa, sin que hasta al momento se lo encontraran situaciones de riesgo para la población”.

Refirió que los vecinos se señalaron que frecuentemente hay presencia de sustancias que causan este tipo de malestares, por lo que pidieron a las autoridades, reforzar la vigilancia para evitar afectaciones.

“Me reuní personalmente con el representante legal de Agrogen, con su cuerpo técnico de ingenieros y biólogos y estamos revisando los procesos y hasta el momento se descarta alguna fuga y algún riesgo, sin embargo, si alguna persona presenta algún malestar lo reporte al 9-1-1 o acuda al centro médico más cercano para recibir todas las recomendaciones y las atenciones necesarias”.

Aclaró que los procesos propios de una industria con estas características emanan ciertos vapores propios de la actividad que realizan, no gases y con la temperatura de la atmósfera tiende a que no se disipen tan rápido inclusive que a la vista sean más perceptibles como lo vimos hoy.

“Estaremos revisando toda su documentación y todas las condiciones físicas de seguridad, en este momento todo el equipo está haciendo esa diligencia y estaremos al pendiente de llevar a cabo alguna situación; también es importante mencionar que al interior de la empresa no existe ninguna condición clínica, no hay ningún malestar de la gente, no hay ninguna persona que se haya reportado con alguna condición médica importante derivado de estas condiciones”.