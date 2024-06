Desaparece Silvano Aureoles tras perder elecciones: Ni el PRD sabe de él; tendría un pie en Morena y MC

Morelia, Mich., a 26 de junio de 2024.- Tras una intensa actividad antes y durante el proceso electoral en el que compitió como candidato a diputado federal pero perdió de manera aplastante, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo desapareció de la escena pública y ni la dirigencia del PRD conoce de su paradero. Se presume que Aureoles ya estaría preparando su salto a otro partido.

El pasado 3 de junio fue la última actividad en redes sociales del exmandatario, quien luego de acusar un “fraude” electoral, emitió un ambiguo comunicado más resignado que combativo, aunque sin reconocer su derrota.

El 24 de junio, el dirigente del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo, dijo en rueda de prensa que ni Aureoles ni su hermano, el senador Antonio García Conejo, asistieron el fin de semana pasado al encuentro de liderazgos estatales con la intención de analizar la reinvención del partido.

En el caso de Aureoles, dijo, se perdió el contacto con él desde el día de las elecciones, mientras que su hermano le informó que no podría acudir a esta reunión.

Octavio Ocampo, quien fuera mano derecha de Aureoles, pero luego despreciado por este, fue cuestionado en este evento sobre la permanencia de Aureoles en el Sol Azteca.

Ocampo respondió que “Siempre he dicho que es respetable que en su vida política cada quien decida cómo conducirla, y es parte de los derechos de decidir si militamos o no”, y agregó que “En esta nueva etapa no entraremos en conflictuarnos; no estamos para estarnos pelando, es una etapa de construcción”.

Desde finales de su administración, Aureoles ya tiene emisarios en Movimiento Ciudadano, tanto en el partido como en el gobierno de Nuevo León y la cámara de diputados de Michoacán, e incluso en Morena, pues en marzo pasado su hermano Juan Luis García Conejo se unió al equipo de Raúl Morón Orozco, candidato de Morena a Senador. “Son diferentes, el que sea su hermano no implica que sean iguales, que sean lo mismo”, dijo Morón al defender la incorporación de García Conejo.