Denuncian posible boicot en la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán ante rezago de iniciativas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:40:21

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Juan Carlos Barragán Vélez, diputado local de Morena denunció un posible boicot por parte de la Comisión de Justicia ante el considerable rezago de iniciativas legislativas.

Indicó que la Comisión de Justicia, integrada por los diputados Anabet Franco, Giulianna, Bugarinni, David Martínez Gowman, y Marco Polo Aguirre, mantiene paralizado el avance de importantes propuestas que beneficiarían a los ciudadanos michoacanos.

"De cada cinco iniciativas presentadas en este año legislativo, su servidor junto con nuestras compañeras, presentamos el 20%, de todas las iniciativas, del 100%, el 20% lo hemos presentado nosotros. y el rezago lo tenemos principalmente en la Comisión de Justicia... Tal pareciera que hubiese un boicot por parte de la Comisión de Justicia para no aprobar estos tipos de iniciativas" , apuntó Barragán Vélez.

Durante el desarrollo de su informe de actividades legislativas, el diputado criticó que algunas iniciativas ni siquiera han sido leídas por los integrantes de dicha comisión, y lamentó que se prioricen intereses personales o de grupo en lugar de legislar para el beneficio de la gente.

Hizo un llamado a que se dictaminen las iniciativas, incluso si es en contra, para que se puedan debatir y decidir en el pleno del Congreso, en lugar de mantenerlas paralizadas por razones desconocidas.

El legislador también destacó la importancia de sancionar temas como la violencia familiar y en el noviazgo, que siguen afectando a la sociedad michoacana debido al rezago legislativo.