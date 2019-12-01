Denuncia regidor del Ayuntamiento de Metepec la falta de atención del alcalde en inundaciones de San Lucas Tunco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 21:54:41

Metepec, Estado de México, a 6 de octubre de 2025.- Mientras se realizaba una sesión de Cabildo, que no fue transmitida, el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, llamó “extorsionador” al regidor Omar García Mendieta.

Asimismo, el edil lo interrumpió mientras estaba denunciando que no se ha dado la atención a las inundaciones bajo las que se encuentran las familias de San Lucas Tunco.

De acuerdo a declaraciones del regidor, van tres sesiones que no han sido abiertas al público, lo que representa una violación a la Ley Orgánica Municipal.

“En Metepec se están llevando a cabo ocasión tras ocasión en los cabildos, ciertas arbitrariedades que no podemos permitir nosotros como ediles. Es por eso que alcé la voz y en una de mis intervenciones, el presidente municipal optó por interrumpirme para que mi tiempo se terminara y no pudiera denunciar lo que está pasando en San Lucas Tunco, lo cual es una tragedia”, denunció García Mendieta.

A decir del regidor, los vecinos afectados se han acercado a pedirle vacunas y maquinaria para poder sacar el agua de sus casas que se encuentran inundadas.

“Lo que se queda en la gente marcado es eso, el sufrimiento y que la ayuda nunca llegó. Los vecinos me han solicitado vacunas, más maquinaria para drenar el agua y presencia constante de las autoridades; sin embargo, lo que han recibido es abandono”, aseguró.

“El presidente municipal quiere tratar a los servidores públicos como si fueran sus empleados; pero aquí no es su empresa. El ayuntamiento es de los ciudadanos y a ellos nos debemos”, declaró.