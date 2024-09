Denuncia Marko Cortés "pacto de impunidad" entre los Yunes y gobierno por voto a favor de la reforma judicial

Ciudad de México, a 10 de septiembre 2024.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que la familia Yunes y el gobierno de México llegaron a un “pacto de impunidad” a cambio del voto a favor de la reforma al Poder Judicial.

“Es evidente que hubo un pacto de impunidad, es evidente que se acabó la persecución, es evidente que Fernando Yunes va a poder tomar protesta como diputado local, porque sabíamos que tiene una orden de aprehensión y también tenía que estar fuera del país…”, aseguró el político michoacano.

Durante su participación en la sesión matutina del Senado, luego de que el senador panista por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia por razones de salud, previo a la discusión de la reforma al Poder Judicial.

Cortés Mendoza reprochó al suplente de Yunez Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares, que no haya declarado que votará en contra del dictamen a discutir en la Cámara Alta, como todo el grupo parlamentario panista.

“Nadie puede creer que no hubo una presión indebida, corruptora, del gobierno contra la familia Yunes Márquez. Porque nadie lo puede creer, porque ¿Acaso no lo impugnó Morena para que no pudiera ser senador? ¿Acaso no las y los senadores de Acción Nacional no decidieron por unanimidad salir a decir de propia voz, a comprometerse de cara a la nación, que estarían presentes y votando en contra?”, aseveró Marko Cortés.