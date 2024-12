Denuncia diputado del PRI corrupción en Congreso de Michoacán; le ofrecieron "aviaduría" en CEDH

Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre del 2024.- Santiago Sánchez Bautista, diputado local del PRI denunció actos de corrupción al interior del Congreso de Michoacán, en su caso le ofrecieron un espacio laboral en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como aviador.

Fue en rueda de prensa durante su informe de actividades como diputado que evidenció la situación y como responsable señaló a una de sus compañeras de curul, prefirió omitir su nombre y afiliación partidista.

"Hace unos días me ofrecieron un espacio laboral en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me dijeron así, esto es para ti para que dispongas de eso y lo rechacé por ética porque no me voy a prestar a esas actitudes de corrupción", narró el diputado local quien asumió el cargo por unos días, tras solicitar licencia a Memo Valencia.

Santiago Sánchez Bautista, dijo lamentar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se presté a actos de corrupción.

"Eso fue por un lado ,les quiero decir es muy lamentable que un organismo como la CEDH se preste a este tipo de actos de corrupción, la CEDH debe estar integrada por gente profesional e integra, debe ser un organismo fuerte y que los espacios de la gente que labora ahí actúe con mucha responsabilidad", expresó.

El priísta aprovechó para convocar a sus compañeros diputados a trabajar y no solo hacer lo que llamó "turismo legislativo" ya que dijo no se fijan ni qué leyes aprueban.

"Quienes vienen a legislar por instrucción y no por convicción , las cosas tienen que cambiar en Michoacán cuando llega la renovación del Congreso del Estado todos se pelean por un espacio, ojalá así como se pelearan por un espacio , se pelearán por trabajar", indicó Sánchez Bautista.

El diputado priista presentó su informe de actividades y concluyó su labor para que retorne al espacio Memo Valencia Reyes, quien había solicitado licencia para enfocarse el proceso extraordinario de Irimbo.

Sánchez Bautista, destacó las necesidades de rubros como el campo y aprovechó para solicitar mayor asignación de presupuesto para el 2025.