Denise Dresser gana amparo contra difamaciones en contextos como la “mañanera”

Ciudad de México, a 22 de agosto 2024.- La politóloga Denise Dresser Guerra, ganó un juicio de amparo que establece el derecho de réplica y verificación de la información que obliga a los funcionarios públicos, en el contexto de las “mañaneras”, a evitar dar declaraciones difamatorias con el uso de recursos públicos.

“Atañe no solo a periodistas, las implicaciones que tiene y los precedentes que asienta son para todos los difamados en la mañanera. La sentencia, básicamente, está sobre el ´Quién es quién en las mentiras´ y le está diciendo a la autoridad, en este caso a Liz Vilchis, que no puede inventarse información ni dar juicios de valor subjetivos sobre las personas de las cuales habla”, afirmó la analista política.

De acuerdo con la sentencia, los servidores públicos deben verificar la información antes de emitirla para que sea veraz y sin sesgos como marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, Dresser Guerra advirtió que es muy probable que el mandatario mexicano, al igual que Liz Vichis, la encargada de la sección “Quién es quién las mentiras” en las conferencias de prensa del jefe del Ejecutivo federal, ignoren la sentencia del Tribunal Colegiado.

“Cuál es el problema, tenemos que un presidente que ha dicho abiertamente ´no me vengan con que la ley es la ley´, es probable que ignore la sentencia del Tribunal, que no se dé por aludido, que Liz Vilchis tampoco lo haga, pero al no incorporar estos elementos en su actuación están en un desafío a una sentencia de un tribunal colegiado”, aseveró la escritora.