Deja 8 lesionados choque de Metrobús en CDMX 

Ciudad de México, a 18 de julio de 2025.- Un accidente entre un automóvil particular y una unidad de la línea 2 del Metrobús, en la esquina de Benjamín Franklin y Avenida Revolución, dejó el saldo de al menos 8 personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), llegaron de manera casi inmediata, para atender a los lesionados de este percance, que entre ellos, se encontraban varios menores y una mujer con heridas graves.

Los reportes oficiales indican que, el conductor del vehículo particular, no se percató de que el Metrobús iba a pasar, motivo por el cual, el conductor del transporte público frenó de manera repentina, tratando de maniobrar para evitar el choque, pero no lo logró.

Autoridades correspondientes al igual que paramédicos, acudieron a la zona, información estabilizar a los lesionados y trasladarlos a los hospitales cercanos.