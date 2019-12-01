Defensoría Pública ha orientado y dado apoyo jurídico a más de 12 mil personas: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 08:47:22

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025.- Más de 12 mil personas en situación vulnerable han sido apoyadas y atendidas por el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán (IDPEM), así lo informó el director, Felipe Morales Correa.

En el marco del Cuarto Informe de Gobierno, Morales Correa reportó los resultados obtenidos por la dependencia que encabeza, donde resaltó la importancia de brindar una atención cercana y oportuna a la población en asesoría jurídica.

Entre los datos a resaltar, señaló que más de 7 mil 500 personas recibieron asistencia legal en temas civiles y familiares; cerca de 3 mil 500 personas privadas de su libertad recibieron apoyo jurídico; y poco más de 200 adolescentes fueron representados dentro del sistema de justicia juvenil.

Asimismo, dijo que aproximadamente 800 personas se beneficiaron de una defensa efectiva de sus derechos; más de 400 casos fueron atendidos en lenguas indígenas y 180 servidores públicos fueron capacitados a lo largo de este año.

El titular del IDPEM aseguró que la justicia es un derecho al cual todas y todos deben tener acceso, por ello, y por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor se ha fortalecido la atención cercana a la población.

“La justicia no es un privilegio, es un derecho que dignifica. El acceso igualitario a ella se ha convertido en un eje central de la política pública, es por eso que trabajamos para apoyar a las personas indefensas y vulnerables”, concluyó.