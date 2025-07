Declina Memo Valencia su Aspiración por la Fiscalía General de Michoacán

Morelia, Mich., 17 de julio de 2025.- “Después de una profunda reflexión en la que valoramos el futuro de nuestro partido, he decidido no registrarme para contender en el proceso de elección de fiscal general del Estado y no nos vamos a registrar por dos razones, porque mi prioridad es el partido y tengo una responsabilidad, un periodo estatutario vigente que cumplir y no sería responsable de mi parte hacerlo por alguna aspiración personal, que es legítima”, comentó el presidente del Comité Directivo Estatal, Memo Valencia.

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, en la que se aprobó por unanimidad el Acuerdo que establece el método electivo estatutario para la elección de las personas titulares a la presidencia y secretaría general de los 113 Comités Municipales del estado de Michoacán, del Partido Revolucionario Institucional para el periodo estatutario 2025-2028, así como el tope de gastos de proselitismo del mismo, el también legislador con licencia, anunció su respaldo a Carlos Torres Piña, para que sea el fiscal general de Michoacán, “había dicho en distintas ocasiones, que si Carlos Torres Piña se registraba yo le daría mi apoyo y ahora lo hago en mi calidad de diputado local”, dijo el líder priista.

Asimismo, Memo Valencia informó que la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora de la fracción parlamentaria del tricolor en el Congreso del Estado le solicitó hacer público el apoyo al aspirante Torres Piña, por tratarse del perfil idóneo para poner orden en la FGE y ser una persona de trabajo que hará un buen papel y con quien han mantenido un diálogo institucional.

“Los votos del PRI en el Congreso del Estado serán para él y estoy seguro que con eso habrá una nueva etapa en la Fiscalía; se refrescarán los ánimos de esa institución que es fundamental para tratar de cambiar la realidad de nuestro estado”, indicó.

El diputado con licencia lamentó que Morena no haya optado por aprobar la iniciativa que él presentó para que el pueblo fuera quien eligiera al fiscal y no un Congreso con una terna forzada o elegida previamente por el gobernador.

Sin embargo, el líder estatal hizo votos para que se logre restablecer el Estado de Derecho en amplias zonas de Michoacán que hoy se encuentran dominadas por el crimen organizado, donde la autoridad es el jefe de plaza del cártel delictivo que opera en la zona.

“Eso es lamentable y por eso el gobierno no puede tener el pretexto de decir que nosotros como opositores estamos poniendo piedras en el camino; estamos siendo solidarios y damos un voto de confianza para que cambien las cosas porque el futuro de México y el futuro de Michoacán eh no está en riesgo, en riesgo está nuestra realidad”, finalizó.

En la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente estuvieron presentes la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Isrrael Abraham López Calderón; así como consejeras y consejeros.