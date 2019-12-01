Declaran abierto el Segundo Año Legislativo de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Giulianna Bugarini Torres, declaró de manera formal la apertura del Segundo Año Legislativo de Ejercicio Legal de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán.

En el marco de la Sesión Solemne que inició al primer minuto del día 15 de septiembre, cada fracción parlamentaria emitió un posicionamiento en torno a lo que se hizo en esta 76 Legislatura durante el Primer Año Legislativo y lo que trabajarán durante el segundo.

En un primer momento, el diputado independiente Alejandro Bautista Tafolla, detalló que, durante el Primer Año Legislativo, presentó 28 iniciativas, diversos puntos de acuerdo y posicionamientos, en temas primordiales como los deudores alimentarios, la eliminación progresiva de químicos en fertilizantes y, la castración química, por mencionar algunos.

Acto seguido, el legislador Antonio Carreño Sosa, en representación de la bancada de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado para que “este nuevo periodo legislativo marque la diferencia. Que dejemos atrás la simulación, las divisiones y avancemos hacia instituciones sólidas y confiables”.

Posteriormente fue el turno de la diputada Adriana Campos Huirache, de la fracción parlamentaria del PRI, quien indicó que “desde el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando y abonando para que las instituciones prevalezcan y se respeten, que siga viva la división de poderes y la democracia, lucharemos en cada una de nuestras acciones para que todos los actos de este Congreso sean respaldados en las leyes”.

En su intervención, el diputado Conrado Paz Torres del Grupo Parlamentario del PRD, expuso que “vamos a legislar con responsabilidad, con sensibilidad social y con la firme convicción de que el poder se ejerce para servir, no para imponer”.

Por su parte, el legislador Marco Polo Aguirre Chávez, integrante de la Representación Parlamentaria, destacó que “hoy iniciamos formalmente los trabajos del Segundo Año Legislativo y lo hacemos con un compromiso firme; avanzar en la ruta de la construcción colectiva, el diálogo plural y el respeto a las diferencias”.

A su vez, el diputado Antonio Salas Valencia del PAN, refirió que “este segundo periodo de sesiones, debe de ser el espacio donde las diferencias se reconozcan; donde se escuche la oposición, pero no se frene al gobierno; porque avanzar políticamente a costa de destruir al rival es un escenario en el que todos perdemos”.

En su oportunidad, el legislador de la bancada del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, subrayó que “nuestro compromiso es combatir la corrupción venga de donde venga, caiga quien caiga, sin pactos en lo oscurito, sin complicidades ni silencias cómplices. Porque quien roba al pueblo, no solo roba dinero, roba futuro, esperanza y dignidad y eso, no lo vamos a permitir”.

En nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, la diputada Sandra Arreola Ruíz, declaró que “hace un año, al iniciar esta Legislatura, nos comprometimos a honrar con trabajo y responsabilidad la confianza ciudadana y me llena de orgullo poder decir que en tal solo un año transcurrido, ya nos posicionamos como una de las Legislaturas más productivas en comparación con Legislaturas completas”.

Por último, la diputada Belinda Iturbide Díaz, en representación de la fracción parlamentaria de MORENA, dijo que “el inicio de este Segundo Año Legislativo, nos convoca a la reflexión, al compromiso y al trabajo. Durante el Primer Año, abrimos camino hacia el segundo piso de la Transformación y respaldamos desde este Congreso del Estado, reformas constitucionales históricos impulsadas en el Congreso de la Unión”.

De esta forma, el Segundo Año Legislativo de Ejercicio Legal de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, arrancó de manera formal y con el firme compromiso de que las y los diputados locales, legislarán con responsabilidad en pro de las y los michoacanos.

